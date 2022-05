Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Hund reißt Fahrradständer mit sich.

Lippe (ots)

Ein Pudel, der offenbar nicht alleine warten wollte, hat am Dienstag (10.05.2022) einen Verkehrsunfall in der Langenstraße verursacht. Die Hundehalterin hatte den Vierbeiner an einem Fahrradständer angeleint, als er plötzlich losrannte. Dabei zog er den metallenen Fahrradständer hinter sich her, der erst gegen ein geparktes Taxi schleuderte und dann einen Jungen und eine ältere Frau touchierte. Beide wurden leicht verletzt, waren jedoch bei Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Die beiden leicht verletzten Personen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

