POL-FR: Landkreis Emmendingen -- Reute, BAB 5 -- Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen -- Zeugen gesucht

Am Sonntag, 08.05.2022, kurz vor Mitternacht, erfolgte über Notruf Meldung an die Polizei. Dem Anrufer war bereits in Höhe Freiburg-Mitte ein Pkw mit französischer Zulassung aufgefallen, der in gefährlicher Art und Weise die BAB 5 in Richtung Norden befuhr. Es kam hierbei beinahe zu Unfällen.

Nur wenige Minuten später erfolgte dann die Meldung, dass der Pkw nun verunfallt sei. Der Unfallort wurde dann in Höhe Reute festgestellt - etwa drei Kilometer vor der Anschlussstelle Teningen, Fahrtrichtung Norden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Pkw zunächst an die Mittelleitplanke, wurde von dort abgewiesen und überschlug sich anschließend mehrfach. Im Fahrzeug befanden sich vier Personen, die alle bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt wurden.

Als die Polizei eintraf, flüchteten zwei der vier Insassen, konnten aber nach einer Verfolgung zu Fuß vorläufig festgenommen werden. Die Polizei ermittelt nun, wer zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles den Pkw führ. Bei allen Insassen - zwischen 17 und 20 Jahre alt - wurde eine Alkoholisierung festgestellt.

Der Verkehr wird seit Mitternacht einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt - bis zur Beendigung der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen gegen etwa 03:00 Uhr ist mit Behinderungen des Verkehrs zu rechnen.

Neben der Polizei waren mehrere Rettungskräfte und die Feuerwehr vor Ort.

Wem ist bereits vor Mitternacht auf der BAB 5 ein dunkler Peugeot mit französischer Zulassung aufgefallen? Wer wurde möglicherweise von diesem gefährdet oder behindert? Wer kann zum geschilderten Verkehrsunfall Angaben machen?

Hinweise bitte rund um die Uhr an die Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761 882 3100

