POL-FR: Freiburg-Wiehre -- Brand auf einer Baustelle führt zu hohem Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 06.05.2022, gegen 15.14 Uhr, ereignete sich in der Warmbacher Straße in Rheinfelden Höhe Hausnummer 7 ein Verkehrsunfall. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt. Nach bisherigen Ermittlungen überholte der in Richtung Herten fahrende Fahrzeuglenker des Seat Ibiza einen ortsunkundigen Fahrer eines Audi A3, ...

