Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Motorradfahrer schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag 19.03.2022 um 15:55 Uhr befuhr ein 21 jähriger Mann aus Polen mit seinem Pkw BMW die Reeser Straße in Fahrtrichtung Rees und beabsichtigte nach links in die Weseler Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich hielt er zunächst verkehrsbedingt an und bog dann in die Weseler Straße ab. Hierbei übersah er einen 68 jährigen Kradfahrer aus Emmerich am Rhein, der die Reeser Straße in Fahrtrichtung Emmerich befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstbehandlung vor Ort, dem nächst gelegenen Krankenhaus zugeführt wurde. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzfristig gesperrt.

