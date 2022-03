Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Pizzeria

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag 19.03.2022 im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 14:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Pizzeria an der Baustraße. Neben dem Wechselgeld aus der Kasse, wurden auch Lebensmittel entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang, bitte an die Polizei in Emmerich am Rhein unter Telefon 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell