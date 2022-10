POL-IZ: 221006.3 Weddingstedt: Kupferkabel entwendet

Schenefeld (Steinburg) (ots) - Am Mittwochabend hat sich in Schenefeld ein tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Kind unter einen Lastkraftwagen geriet und dabei tödliche Verletzungen erlitt. Um 18.00 Uhr war ein 54-jähriger LKW-Fahrer mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger auf der Bundesstraße 430 aus Richtung Hohenwestedt kommend in Richtung Itzehoe unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog er an ...

