Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221006.1 Schenefeld: Kind verstirbt nach Unfall

Schenefeld (Steinburg) (ots)

Am Mittwochabend hat sich in Schenefeld ein tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Kind unter einen Lastkraftwagen geriet und dabei tödliche Verletzungen erlitt.

Um 18.00 Uhr war ein 54-jähriger LKW-Fahrer mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger auf der Bundesstraße 430 aus Richtung Hohenwestedt kommend in Richtung Itzehoe unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog er an der Ampelanlage, der Einmündung Am Markt / Holstenstraße, nach links in die Holstenstraße ein und übersah dabei ein fahrradfahrendes Kind, das die Straße an der dortigen Fußgängerfurt vor dem Fahrzeug bei Rotlicht überquerte. Der Laster erfasste den 11-jährigen Jungen und nahm ihn einige Meter weit mit, bevor das Kind schwerverletzt auf der Fahrbahn liegenblieb. Trotz einiger Reanimationsversuche erlag der Junge noch vor Ort seinen Verletzungen.

Zur Unfallaufnahme erschien ein Sachverständiger. Die Straße war über einen längeren Zeitraum voll gesperrt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell