POL-IZ: 221005.3 Itzehoe: Jugendliche beschädigen Reifen

Eddelak (ots) - Im Rahmen einer Feier in einem Hinterhof in Eddelak am vergangenen Wochenende ist es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Gastes gekommen. Der erlitt einige Verletzungen, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Sonntagabend hielt sich der Geschädigte gegen 22.20 Uhr bei einer Feier auf dem Hinterhof einer Firma im Theeberg auf. An einem Bierstand bestellte der 55-Jährige ein Getränk. Hierbei ...

