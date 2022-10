POL-IZ: 221005.1 Wöhrden: Radlerin kommt wegen eines Hundes zu Fall

Mühlenbarbek (ots) - Am Samstagabend hat ein Mann in Mühlenbarbek einen Unfall verursacht, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Wie sich herausstellte, war der Itzehoer nicht nüchtern. Gegen 18.15 Uhr war ein Itzehoer in einem Volkswagen auf der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße in Richtung Hohenlockstedt aus Richtung Kellinghusen unterwegs. In Höhe der Einmündung Ihlenbek geriet er vermutlich infolge Ablenkung ...

