POL-IZ: 220904.4 Itzehoe: Einbrecher suchen Sporthalle mehrfach auf

Itzehoe (ots) - Am Montagnachmittag hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer eines Autos saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Um 15.50 Uhr entschieden sich Beamte, den Fahrer eines Hyundais in Edendorf zu kontrollieren. Der Wagen stoppte nach Aufforderung schließlich auf einem Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße. Im Zuge der ...

