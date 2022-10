Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220904.1 Büsum: Rollerdiebe fliegen auf

Büsum (ots)

Am Samstagabend haben ein Mann und eine Frau in Büsum vor einem Markt einen E-Scooter entwendet. Der Geschädigte entdeckte die Diebin mit dem Fahrzeug und alarmierte die Polizei.

Gegen 19.30 Uhr stellte ein 15-Jähriger seinen E-Scooter vor einem Laden ab, sicherte ihn mittels App und begab sich in den Discounter. Als er wieder aus dem Markt kam, war der Roller spurlos verschwunden. Eine Absuche verlief zunächst negativ. Wenig später allerdings entdeckte der Jugendliche seinen E-Scooter, als eine Frau ihn im Bereich des Geschäftes schob. Auf Nachfrage gab die Dame an, es sei ihr Zweirad, ihr ebenfalls anwesender Bekannter bestätigte dies. Dennoch nahm der Junge der 19-Jährigen sein Eigentum wieder ab und informierte die Polizei. Beamte klärten zweifelsfrei die Eigentumsverhältnisse, die der Geschädigte belegen konnte. Die Beschuldigten hingegen gaben an, den Roller nicht gestohlen, sondern gefunden zu haben. Bei dem Mann entdeckten die Einsatzkräfte zudem Drogen, so dass dieser sich nicht nur wegen des Diebstahls, gemeinsam mit seiner Freundin, sondern zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell