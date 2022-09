Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220930.3 Itzehoe: Verkehrsunfall zwischen Auto und E-Scooter

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 15:05 Uhr fuhr eine 53jährige Itzehoerin mit ihrem Auto auf dem Albert-Schweitzer-Ring in Richtung Alte Landstraße. An der Einmündung wollte diese Richtung Innenstadt abbiegen. Hierbei fuhr sie im Einmündungsbereich gegen eine 15jährige Itzehoerin, die mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Alten Landstraße vom Ostlandplatz Richtung Karnberg unterwegs war. Beim Sturz verletzte sich die E-Scooterfahrerin leicht.

