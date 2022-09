Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220930.4 Glückstadt: Autofahrer fährt alkoholisiert drei Fahrzeuge an und verunfallt

Glückstadt (ots)

Am Freitag um 5:45 Uhr fuhr ein 24jähriger Itzehoer mit einem VW Bora in der Gorch-Fock-Straße in Richtung Altendeich. Infolge des Genusses alkoholischer Getränke sowie vermutlich berauschender Mittel touchierte dieser drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, schleuderte auf eine angrenzende Grünfläche und kippte auf die Seite. Der Fahrer kletterte unverletzt aus dem Fahrzeug und versuchte noch, sich vom Unfallort zu entfernen. Polizisten hielten den Fahrer in einem Vorgarten der Groch-Fock-Straße an und stellten bei der Kontrolle Alkoholgeruch fest. Die weitergehende Kontrolle der Fahrtüchtigkeit ergab Hinweise auf vorvergangenen Drogenkonsum. Einen Alkoholtest sowie Drogenschnelltest lehnte der Fahrer ab. Bei den weitergehenden Ermittlungen der Polizei ergaben sich Hinweise darauf, dass das Fahrzeug vermutlich entwendet wurde. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe bei der Glückstädter Polizei und die Beschlagnahme des Führerscheines. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden, der VW Bora war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

