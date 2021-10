Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Schwerer Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

Demen (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es zwischen den Ortslagen Demen und Dabel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Nach eigenen Angaben hatte der 27-jährige afghanische Autofahrer versucht, einer plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Wildschweinrotte auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte anschließend frontal gegen einen Straßenbaum. Infolgedessen wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt, sodass er durch die alarmierte Feuerwehr und den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Schwerin verbracht. An dem Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zu einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein kam es nicht.

