Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Hude-Wüsting -erneut Kassen von Selbstbedienungsläden aufgebrochen-

Delmenhorst (ots)

In Hude-Wüsting kam es in der Nacht zum 02.09.2022 erneut zu Kassenaufbrüchen aus Selbstbedienungshofläden. In einem Fall wurde das Vorhängeschloss an der Kasse eines Hofladens in der Grummersorter Dorfstraße aufgebrochen. In einem weiteren Fall wurde die Kasse eines Hofladens in der Neuenweger Reihe angegangen. Das erhoffte Bargeld fanden die bislang unbekannten Täter jedoch nicht vor, da die Kassen im Vorfeld geleert wurden. Somit blieb es bei Sachschaden an den Vorhängeschlössern. Bei der Tat in der Neuenweger Reihe wurde eine dunkelgekleidete Person von den Geschädigten überrascht. Die Person konnte mit einem Pkw flüchten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431-941-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell