POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Lkws in Stadland +++ Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Personen haben einen Lkw in der Gemeinde Stadland entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der verschlossene und mit Holzpfählen beladene Lkw wurde am Mittwoch, 31. August 2022, 15:30 Uhr, auf einer Baustelle an der B437 in Schweierfeld abgestellt. Am Donnerstag, 01. September 2022, gegen 06:00 Uhr, stellten Mitarbeiter den Diebstahl fest.

Bei dem entwendeten Lkw handelte es sich um einen:

- Hersteller: Mercedes - Modell: 817 - Farbe: weiß - Gesamtmasse: 7.500 kg - Aufbau: Kipper-Aufbau mit Ladekran

Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann oder den Lkw gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

