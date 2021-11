Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wer hatte Grün?/ Fragen wirft ein Unfall von Dienstag in Ulm auf.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr war ein Fiat in der Heidenheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung bog der Fahrer nach links in den Staufenring ab. Dort überquerte eine Fußgängerin die Fahrbahn. Der Pkw fuhr die 18-Jährige an. Die Frau trug dabei leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen zu dem Unfall, denn sowohl die Fußgängerin als auch der 45-jährige Autofahrer behaupten, bei Grün gefahren zu sein.

