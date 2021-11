Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hubschrauber sucht Vermissten

Nach einem Senior fahndete die Polizei am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr rief eine Seniorin die Polizei, weil sie ihren Ehemann bei einem Waldspaziergang in Ermingen aus den Augen verloren hatte. Weil der Verdacht bestand, dass der 72-Jährige orientierungslos ist, suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Kurz nach 19 Uhr traf eine Polizeistreife den Senior in Grimmelfingen an. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

