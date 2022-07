Polizei Hagen

POL-HA: Lkw stößt beim Linksabbiegen mit Auto zusammen

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Wehringhauser Straße übersah ein Lkw-Fahrer am Dienstag (26.07.2022) beim Abbiegen das Auto einer 63-Jährigen und stieß mit dieser zusammen. Gegen 11.45 Uhr wollte die Hagenerin mit ihrem Nissan aus Haspe kommend, über die Kreuzung hinweg, auf die Bahnhofshinterfahrung fahren. Ihr kam aus der Gegenrichtung ein Lkw entgegen, der nach links in Richtung Innenstadt abbog. Die Frau versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die Hagenerin erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, ihr Auto musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Der 53-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. (arn)

