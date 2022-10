Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221005.2 Eddelak: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Eddelak (ots)

Im Rahmen einer Feier in einem Hinterhof in Eddelak am vergangenen Wochenende ist es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Gastes gekommen. Der erlitt einige Verletzungen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Sonntagabend hielt sich der Geschädigte gegen 22.20 Uhr bei einer Feier auf dem Hinterhof einer Firma im Theeberg auf. An einem Bierstand bestellte der 55-Jährige ein Getränk. Hierbei geriet er nach eigenen Angaben mit einem weiteren Gast und einer Frau aneinander. Schließlich schubste ihn die Dame und der Mann verpasste ihm einen Schlag, woraufhin der Dithmarscher zu Boden ging und sich blutende Verletzungen zuzog. Der Geschädigte informierte daraufhin die Polizei und kam später zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Laut den Angaben des Anzeigenden war die beschriebene Frau dunkelhaarig, der Mann war etwa 175 cm groß und kräftig. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden.

Merle Neufeld

