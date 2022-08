Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zusammenstoß zwischen PKW und E-Scooter

Viersen (ots)

Am Donnerstag, 18. August 2022, gegen 14.55 Uhr, befuhr eine 36jährige Frau aus Viersen von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Kreisverkehr auf der der Krefelder Straße in Viersen. Vor Einfahrt in den Kreisverkehr bremste sie bis zum Stillstand ab. Als sie keinen bevorrechtigten Verkehrsteilnehmer sah, fuhr sie in den Kreisverkehr ein. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter, der von einem 21jährigen Mann aus Viersen gefahren wurde. Hierbei fuhr er zwar auf dem Radweg, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Durch den Zusammenstoß kam er zu Fall, verletzte sich leicht und wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Bei der Überprüfung des E-Scooters wurde festgestellt, dass er ohne ein Versicherungskennzeichen geführt worden ist und als gestohlen im Fahndungssystem einlag. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 21jährigen Mann wurde eingeleitet. /fd (758)

