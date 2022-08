Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfallflucht geklärt - Unfallbeteiligte fotografiert Kennzeichen

Viersen (ots)

Wir berichten hier über einen Verkehrsunfall mit Flucht, der sich bereits am vergangenen Samstag an der Kreuzung Gladbacher Straße / Brasselstraße in Viersen ereignete. Gegen 07.50 Uhr fuhr eine 44-jährige Viersenerin mit ihrem Pkw auf der Gladbacher Straße in Richtung Viersener Innenstadt. Ein Auto, das aus der Brasselstraße kam und nach links auf die Gladbacher Straße abbog, missachtete die Vorfahrt der Viersenerin. Durch Ausweichen versuchte sie noch, den Unfall zu verhindern, es kam jedoch zu einer leichten Kollision. Die Viersenerin stieß beim Ausweichen gegen einen Bordstein. Sie wurde leicht verletzt. Das Auto, das den Unfall verursacht hatte, fuhr weiter. An einer Ampel konnte die Viersenerin die geflohene Fahrerin ansprechen. Diese fuhr nach dem kurzen Gespräch aber weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Viersenerin notierte sich das Kennzeichen. So konnte die Fahrerin schnell ermittelt werden. Ein Streifenteam traf die 33-jährige Viersenerin zu Hause an, ebenso ihren beschädigten Pkw. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /wg (759)

