Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

33154 Salzkotten-Scharmede (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Einfamilienhaus im Meisenweg ein. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf, welche vom Garten in das Haus führt. Aus dem Haus wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Die Täter flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Rufnummer 05251/3060.

