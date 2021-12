Polizei Paderborn

POL-PB: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

33100 Paderborn (ots)

Am Samstag 11.12.2021 brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 15:45 Uhr bis 18:10 in ein freistehendes Einfamilienhaus im Rotheweg ein. Durch die zurückgekehrten Hausbewohner wurde festgestellt, dass die Terrassentür eine spaltbreit geöffnet war und leicht beschädigt wurde. Vermutlich wurde das Haus durch die Täter nicht betreten, da keine Veränderungen in dem Haus festgesellt wurden und nichts entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/ 3060 entgegen.

