POL-VIE: Willich: Rennradfahrer wird bei Alleinunfall schwer verletzt

Willich-Anrath (ots) - Am gestrigen Dienstag, in der Zeit zwischen 07.30 und 18:00 Uhr, stahlen Unbekannte einen roten Mazda CX-5 vom Parkplatz des Anrather Bahnhofs. Das Auto hat das Kennzeichen KK-GH 2001 und hat eine auffällige Aluminium-Leiste an der Heckklappe. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs oder auf die Diebe bitte an die Kripo in Kempen über die ...

mehr