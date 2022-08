POL-VIE: Willich-Neersen: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Fahrertür unachtsam geöffnet

Viersen (ots) - Eine Erzieherin einer Kindertageseinrichtung an der Oberrahserstraße in Viersen hat am späten Dienstagvormittag entdeckt, dass an einem Klettergerüst auf dem Gelände der Kita schwarze Brandspuren sind. Daraufhin rief sie die Polizei. Verursacht worden die Beschädigungen zwischen Freitagnachmittag, etwa 15.45 Uhr und Dienstagvormittag 10.30 Uhr. Zeitgleich war noch aufgefallen, dass es im gleichen ...

mehr