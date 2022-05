Polizei Münster

POL-MS: Farbschmierereien am LWL-Museum und Fürstenberghaus - Polizei sucht unbekannten Fahrradfahrer als Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht zu Samstag (14.5.) haben unbekannte Täter das LWL-Museum mit neun Schriftzügen in schwarzer und dunkelroter Farbe beschmiert. Zudem sprühten die Unbekannten vier weitere Schriftzüge an die Wand des Fürstenberghauses. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beobachtete die Tat und sprach eine Streifenwagenbesatzung an, die gerade eine Kontrolle durchführte.

Sofort eingesetzte Unterstützungskräfte begaben sich zum Tatort, die Täter waren jedoch bereits geflüchtet. Da als Motiv für die Tat ein politisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun der Staatsschutz.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrradfahrer als wichtigen Zeugen. Zudem werden weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise an: 0251 275-0

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell