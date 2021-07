Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bargeld aus Fahrzeug gestohlen - Reifen zerstochen - Sitzbank beschädigt

Fulda (ots)

Bargeld aus Fahrzeug gestohlen

Fulda - Ein 41-Jähriger Mann verstaute am Donnerstag (22.07.) Bargeld in seinem blauen BMW, der in der Straße "Pröbelsfeld" in Sickels geparkt war. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass das Innenfach des Fahrzeuges, in welchem die Brieftasche verstaut war, offenstand. Später stellte er das Fehlen des Bargeldes fest. Möglicherweise hatte der Geschädigte vergessen, das Fahrzeug zu verschließen. Die Unbekannten erbeuteten eine Summe im vierstelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen

Petersberg - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag (25.07.), zwischen 22.00 Uhr und 01.45 Uhr, rund um den Sportplatz in Steinau die Reifen von bislang 14 Fahrzeugen zerstochen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere betroffene Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sitzbank beschädigt

Hünfeld - Ein 49-jähriger Spaziergänger wurde am Sonntag (25.07.) auf eine beschädigte Sitzbank in der Jahnstraße auf dem Gelände der Konrad-Zuse-Schule aufmerksam. Unbekannte Täter hatten diese voraussichtlich in der Nacht zuvor beschädigt, indem sie gewaltsam eines der drei Holzbretter aus der Verankerung rissen. Es entstand Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell