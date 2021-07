Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbeutel aus Pkw gestohlen - Diebstahl aus Auto

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbeutel aus Pkw gestohlen Bebra - In der Nacht zu Freitag (23.07.) stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus einem weißen Audi A4 Avant. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgelände vor einer Garage in der Görlitzer Straße. Durch Aufhebeln der Fensterscheibe auf der Beifahrerseite gelangten die Langfinger an den in der Mittelkonsole befindlichen Geldbeutel samt Inhalt. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Diebstahl aus Auto Ludwigsau / Friedlos - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag (24.07.) im Stadtweg ein Portemonnaie aus einem blauen Opel Astra. Durch Einschlagen des Türfensters auf der Fahrerseite gelangten die Diebe an die im Fahrzeug befindliche Geldbörse. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Hanke, Pressesprecherin

