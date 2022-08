Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Radfahrer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Westerholt verletzt worden. Der 34-Jährige fuhr gegen 20.20 Uhr auf dem Radweg der Auricher Straße. Eine 79 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte nach rechts in den Heidweg einbiegen und erfasste hierbei den Radfahrer. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand Sachschaden am Pkw und am Fahrrad.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell