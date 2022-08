Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits in der Nacht zu Samstag in Aurich am Dreekamp ereignet hat. Gegen 2.25 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem Pedelec auf dem linksseitigen Radweg der Straße Dreekamp in Richtung Kreisel. Im Bereich einer Fahrbahnverengung überholte ihn eine Gruppe von vier Radfahrern und touchierte ihn am Heck. Das Pedelec des 32-Jährigen wurde beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Gruppe unbekannter Radfahrer unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell