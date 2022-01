Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher stehlen Kuchenstück aus Bäckerei in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27.01.2022, sind Unbekannte in eine Bäckerei an der Odenkirchener Straße eingebrochen. Die Täter entwendeten dabei ein Stück Kuchen.

Die Täter verschafften sich zwischen 18:15 Uhr und 06:15 Uhr über ein Oberlicht gewaltsam Zugang zu der Bäckerei. Außerdem hebelten sie die Haustür des Mehrfamilienhauses und eine Nebeneingangstür auf. Danach öffneten sie in den Verkaufs- und Geschäftsräumen unter anderem diverse Schränke und Schubladen und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Nach bisherigen Erkenntnissen bedienten sich die Unbekannten noch an einem Kuchen aus einem der Kühlschränke. Eine Mitarbeiterin stellte fest, dass dort ein Stück fehlt.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtige beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

