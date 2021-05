Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lebensmittelautomat aufgebrochen- Zeugen gesucht!

Landau, Johannes-Kopp-Straße -25.05.2021 (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 03:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Johannes-Kopp-Straße in Landau die Scheibe eines Lebensmittelautomaten eingeschlagen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten im Anschluss Wurst-/Fleischwaren und Getränke im Wert von 170 Euro aus dem Automaten. Die Schadenshöhe am Automaten ist bislang noch unklar. Falls eine Totalbeschädigung festgestellt wird, liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte auf dem Parkplatz des Supermarktes Verkehrsschilder. Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizeiinspektion Landau entgegen.

