POL-MG: Wohnungseinbruch in Schrievers

Unbekannte haben sich am Donnerstagmittag, 27.01.2022, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hohlstraße verschafft.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Täter in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 12:45 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Danach öffneten sie gewaltsam die Eingangstür zu einer Wohnung in der ersten Etage und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten unter anderem Bekleidung und Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

