Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Friedeburg/Horsten - Schwerer Verkehrsunfall

Am Montagmorgen kam es in Horsten, Friedeburg, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 6 Uhr kam ein 36 Jahre alter Opel-Fahrer nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt von der Straße Hohemey ab. Er geriet in einen Straßengraben und landete auf dem Dach. Der 36-Jährige aus Schortens musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie die Untere Wasserbehörde und die Straßenmeisterei. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Friedeburg/Benstreek - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in Bentstreek, Friedeburg, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 19-Jährige aus Wiesmoor fuhr gegen 19.30 Uhr auf der Bentstreeker Straße in Richtung Remels und geriet offenbar alleinbeteiligt in einen Straßengraben. Er wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

