Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto zerkratzt

Aurich - Heckscheibe zerstört

Dornum - Transporter beschädigt

Wiegboldsbur - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Aurich - Alkoholisiert in Graben geraten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto zerkratzt

Im Dörper Weg in Norden ist am Samstag ein Auto beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten zwischen 13.20 Uhr und 17.20 Uhr die linke Fahrzeugseite eines grauen BMW X1 mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Heckscheibe zerstört

In der Popenser Straße in Aurich kam es zu einer Sachbeschädigung. Bereits am Donnerstag, 11.08.2022, zerstörten Unbekannte die Heckscheibe eines Renault Twingo. Der Wagen stand zur Tatzeit, zwischen 10 und 12 Uhr, auf einer Grundstückseinfahrt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Transporter beschädigt

In der Nacht zu Sonntag kam es in Dornum zu einer Unfallflucht. In der Weidenstraße stieß zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, ein bislang Unbekannter gegen einen schwarzen Mercedes Sprinter. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher vermutlich mit einem roten Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Wiegboldsbur - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend ist in Wiegboldsbur ein betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der 28 Jahre alte Mann fuhr gegen 22.10 Uhr mit einem Audi auf der Forlitzer Straße und landete in einem Straßengraben. Er wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige erheblich alkoholisiert war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Aurich - Alkoholisiert in Graben geraten

Ein 49 Jahre alter Autofahrer war am Sonntagabend in Aurich betrunken unterwegs. Der Mann fuhr gegen 23.30 Uhr auf der Straße Gasthaushelmer, als er von der Fahrbahn abkam und in einen Straßengraben geriet. Er flüchtete fußläufig konnte aber wenig später von der Polizei ermittelt und angetroffen werden. Der 49-Jährige aus Aurich war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und erheblich alkoholisiert. Sein Atemalkoholwert lag bei mehr als zwei Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell