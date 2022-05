Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2205112

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Wülfrath ---

In der Zeit vom Samstagabend des 14.05., 19.15 Uhr, bis zum Sonntagnachmittag des 15.05.2022, 15.50 Uhr, parkte ein weißer PKW Honda CR-Z mit Wuppertaler Kennzeichen (W-) auf dem Ulmenweg in Wülfrath, in Höhe der Hausnummer 18 am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde das Coupé von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug im linken seitlichen Frontbereich angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am Honda ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.000,- Euro entstand, entfernte sich der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Freitagnachmittag des 13.05.2022, um 14.45 Uhr, kam es an der Eggerscheidter Straße im Ratinger Ortsteil Hösel zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden, nachdem eine Unfallbeteiligte davonfuhr, ohne einen Personalienaustausch und eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zur Unfallzeit war ein 44-jähriger Postzusteller als Fußgänger auf dem Gehweg in Höhe des Hauses Nr. 85 unterwegs, als er von einer Fahrradfahrerin angefahren wurde, welche verbotswidrig auf dem linksseitigen Gehweg in Richtung Eggerscheidt fuhr. Bei der Kollision stürzten beide Beteiligten zu Boden. Hierbei zog sich der 44-jährige Mann leichte Arm- und Beinverletzungen zu. Auch die Fahrradfahrerin klagte über Schmerzen und wollte einen Arzt aufsuchen. Zudem war die Jacke der Unbekannten beim Sturz erkennbar beschädigt worden. Als der Postzusteller bei der Frage nach der Unfallverursachung die Polizei zu Rate ziehen wollte, bestieg die Unbekannte ihr Fahrrad und fuhr davon, ohne Angaben zur eigenen Person zu hinterlassen. Sie wird vom Unfallgegner und unabhängigen Zeugen wie folgt beschrieben:

- Frau unbestimmten Alters,

- ca. 170 bis 175 cm groß,

- ca. 70 Kilogramm schwer,

- graublond melierte, lockige Haare,

- trug eine Brille mit silbernem Rand,

- bekleidet mit einer dunkelbauen Jacke,

- unterwegs auf einem "Holland-Fahrrad".

Sachdienliche Hinweise, wie auch eine selbständige Meldung der gesuchten Unfallbeteiligten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Mittwochabend des 11.05.2022, gegen 19.40 Uhr, parkte ein schwarzer PKW BMW 520d mit Frankfurter Kennzeichen (F-) auf der Hubertusstraße in Mettmann, in Höhe des Hauses Nr. 15 am Fahrbahnrand. Zu dieser Zeit sahen unbeteiligte Zeugen einen aktuell noch unbekannten Fahrradfahrer, der sich zuerst aus unbekanntem Grund an den Frankfurter Firmenwagen angelehnt hatte. Dann, beim Losfahren, war der Unbekannte mit seinem Fahrrad kräftig gegen die linke Fahrzeugseite gestoßen und hatte dort einen geschätzten Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mehr als 1.000,- Euro zurückgelassen. Dessen ungeachtet war der Fahrradfahrer dann in Richtung Düsseldorfer Straße davongefahren, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der flüchtige Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich,

- ca. 185 cm groß mit dickem Bauch,

- ca. 60 Jahre alt,

- bekleidet mit einem orange- und braunfarbigem Oberhemd,

- trug einen roten Helm auf dem Kopf,

- und fuhr ein rotes Fahrrad.

Am Freitagmorgen des 13.05.2022, in der nur kurzen Zeit zwischen 08.30 Uhr und 08.47 Uhr, parkte ein violettfarbiger PKW Nissan Micra mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) auf dem großen Kundenparkplatz eines Discounters an der Seibelstraße 2 in Mettmann. In dieser Zeit wurde der Micra von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug im Heckbereich angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am Nissan ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand, entfernte sich der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Bereits am Dienstagmorgen des 10.05.2022, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr, kam es an der Klotzstraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe des Hauses Nr. 36 prallte ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug gegen eine Mauer an der Garagenzufahrt des Grundstücks. Dabei wurden die linksseitige Mauer, sehr wahrscheinlich aber auch die Fahrzeugfront des noch unbekannten Unfallverursachers beschädigt, welcher ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen davonfuhr. Zurück blieben am Unfallort ein herausgebrochenes Mauerstück sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem beschädigten Bauwerk.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell