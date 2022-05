Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Stadtwerker bestiehlt Senioren-Ehepaar - Langenfeld - 2205108

Mettmann (ots)

Bereits am Freitag (13. Mai 2022) hat ein Trickbetrüger mit der Masche des "falschen Stadtwerkers" ein hochbetagtes Ehepaar aus Langenfeld um Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gebracht.

Folgendes war geschehen:

Gegen 12:15 Uhr klingelte ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann in Arbeitskleidung an der Haustür des Ehepaares in Langenfeld-Wiescheid. Er gab an, im Auftrag der Stadtwerke das Wasser im Haus abstellen zu müssen, woraufhin das Ehepaar dem Mann Einlass gewährte. Anschließend hielt sich der Mann in mehreren Badezimmern im Haus auf, ehe er kurz danach "nach vermeintlich getaner Arbeit" davon ging.

Wenig später fiel dem Ehepaar auf, dass aus dem Haus wertvoller Schmuck sowie eine teure Armbanduhr ("Rolex") fehlte, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Diese hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um wiederholt vor den verschiedenen Maschen von Trickbetrügern zu warnen:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell