POL-ME: Papiercontainer brannte aus - Polizei ermittelt - Langenfeld - 2205106

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (15. Mai 2022) hat ein an einer Pizzeria in Langenfeld abgestellter Papiercontainer gebrannt. Da bislang nicht feststeht, wie der Brand entstanden ist, hat die Polizei Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 21:45 Uhr hatte ein Anwohner der Richrather Straße die Feuerwehr alarmiert, weil er festgestellt hatte, dass ein auf einem Hof hinter der Pizzeria auf Höhe der Hausnummer 19 abgestellter größerer Papiercontainer aus Plastik brannte. Die Feuerwehr der Stadt Langenfeld war sehr schnell am Einsatzort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen und so verhindern, dass Flammen auf das etwa zwei Meter entfernte Gebäude übergreifen konnten. Der Container indes schmolz und brannte beinahe vollständig nieder - insgesamt beläuft sich der Schaden auf eine Summe von einigen Hundert Euro.

Die Polizei wurde gegen 22:10 Uhr ebenfalls zum Brandort gerufen. Bei ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich jedoch bislang keine belastbaren Hinweise auf die Brandursache. Daher kann die Polizei bislang weder eine fahrlässige noch eine vorsätzliche Brandlegung an dem Container ausschließen.

Die Polizei hat nun weitere Ermittlungen veranlasst und fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat am Samstag (15. Mai 2022) verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pizzeria gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer für den Container-Brand verantwortlich ist? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

