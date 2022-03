Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Varel 12./13.03.2022

Varel (ots)

Unfall in Bockhorn

Im Kreuzungsbereich der L816 (Grabsteder Straße)/B 437 (Bockhorner Straße) kam es am frühen Sonntagmorgen kurz nach 02:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 19-Jährige Varelerin fuhr auf der Grabsteder Straße in Richtung Bockhorn. Bei der Querung der Bundesstraße übersah sie einen vorfahrtberechtigten 51-Jährigen Zeteler, der mit seinem Pkw auf der Bockhorner Straße in Richtung Neuenburg fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beide Pkw zusammen. Beide Fahrzeugführer, sowie deren jeweiligen Mitfahrer (15 & 21 Jahre) kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. An den beiden Pkw entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 10.000EUR. Die Kreuzung verfügt über eine Ampelanlage, die sich in Nachtschaltung befand.

PKW-Einbrüche in Zetel und Bockhorn

In der Nacht von Freitag (11.03.) auf Samstag (12.03.) zerstörte ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Pkw in der Wilhelm-Röben-Straße in Zetel. Aus dem Inneren wurde eine Handtasche entwendet. In der gleichen Nacht wurde eine Beifahrerscheibe eines Pkw auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Urwaldstraße eingeschlagen. Der Pkw wurde durchsucht. Da sich keine Wertgegenstände im Pkw befanden, wurde nichts entwendet. In der Nacht zuvor von Donnerstag (10.03.) auf Freitag (11.03.) versuchte ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Pkw in der Reiherstraße zu beschädigen, um in den Innenraum zu gelangen. Aus bislang ungeklärte Gründen hielt die Scheibe Stand bzw. der Täter ließ von seinem Vorhaben ab. Am Pkw entstand dennoch ein Schaden von einigen hundert Euro. Am Freitagnachmittag zwischen 16:30-17:15 Uhr wurde auf einem Parkplatz an einem Feldweg der B437 (Bockhorn) die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen und aus der Fahrgastzelle eine Geldbörse entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Varel unter 04451/9230 entgegen. Die Polizei weist vorsorglich darauf hin, dass Wertgegenstände nicht sichtbar in Fahrzeugen zurückgelassen werden sollten.

Kunden werden bestohlen

Am Freitagmorgen zwischen 09:45 - 10:30 Uhr kam es in zwei unterschiedlichen Discountern in Varel zu Diebstählen von Geldbörsen. Kunden, die sich zum Einkaufen in den Discountern befanden wurden die Geldbörsen aus einer Jackentasche und aus einem Rucksack von unbekannten Tätern entwendet. Hinweise auf den/die Taschendiebe nimmt die Polizei Varel unter 04451/9230 entgegen.

Versammlung in Form eines Autokorsos im Südkreis

Ca. 100 Teilnehmer in 61 Fahrzeugen trotzten den steigenden Benzinpreisen und versammelten sich zu einem Autokorso als Protestaktion gegen die derzeitige Coronapolitik. Der Autokorso war zuvor als Versammlung angemeldet worden und führte am Samstag von 11:00-13:45 Uhr unter polizeilicher Begleitung/Absicherung vom Dienstleistungszentrum des Landkreises Friesland über Obenstrohe, Bockhorn und Neuenburg bis zum Markthamm in Zetel, wo eine Abschlusskundgebung erfolgte. Beim Passieren von Kreuzungen waren kurzfristige Sperrungen erforderlich. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Die Versammlung lief insgesamt störungsfrei und ruhig.

