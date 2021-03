Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Verletzter.

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 28.03.2021 um 19:00 Uhr, biegt ein 57-jähriger Goldbecker mit seinem VW Golf aus Richtung Rinteln kommend an der Extertalstraße in Höhe Einmündung Kasseler Landstraße nach links ab und übersieht hinter einem Transporter fahrend, ein Krad Kawasaki, welches geradeaus weiter in Richtung Rinteln fahren wollte. Der Goldbecker verzögerte noch kurz und der 58-jährige Kradfahrer aus Kirchlengern versuchte noch einen Schlenker nach rechts um den Golf zu machen. Trotzdem kam es zur Berührung beider Kraftfahrzeuge mit einem Gesamtschaden von 1000,00 Euro. Die 58-jährige Sozia des Krad aus Vlotho wurde zudem leicht verletzt.

