Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu "Unbekannte setzen Kabel an Bahngleisen in Brand" - Hilden - 2205104

Mettmann (ots)

In unserer Pressemitteilung OTS 2205100 "Unbekannte setzen Kabel an Bahngleisen in Brand" hat sich leider ein redaktioneller Fehler eingeschlichen.

Die Brandorte befanden sich im Bereich der Brücke über die Itter, nicht im Bereich des Bahnübergangs An den Gölden/ Karnaper Straße.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell