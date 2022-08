Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 20.08.2022

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Mehrere Unfallfluchten beschäftigten die Polizei Aurich - Am frühen Freitagnachmittag nahm ein 16-Jähriger den nicht zugelassenen Pkw seines Vaters in Der Bürgermeister-Schwiening-Straße in Gebrauch und beschädigte beim Einparken einen dort bereits abgestellt Pkw. Der 16-Jährige flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei fußläufig, konnte aber in der Folge ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt.

Aurich - Am Freitagnachmittag wurde auf einem Parkplatz an der Ubbo-Emmius-Klinik Aurich ebenfalls ein schwarzer Mercedes mit Auricher Kennzeichen beschädigt, der dort abgestellt war. Der Fahrzeugführer hatte den Pkw dort unbeschädigt abgestellt und bei seiner Rückkehr einen Schaden am Pkw hinten links festgestellt. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen können ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich (04941-606215) mitteilen.

Aurich - In der Nacht zu Samstag kommt es auf dem Fischteichweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 47-jährigen Fußgänger, der sein Fahrrad auf dem in gleicher Richtung befindlichen Radweg schob. Der 21-jährige Pkw Führer entfernte sich zunächst unerkannt vom Unfallort, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Fußgänger musste leicht verletzt ins Krankenhaus.

Südbrookmerland - Bereits am vergangenen Mittwoch musste ein 44-Jähriger Pkw-Führer am späten Nachmittag einem entgegenkommenden Pkw, der ziemlich mittig fuhr, auf der Theener Straße ausweichen. Dabei stieß der 44-Jährige gegen einen rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte diesen. Der entgegenkommende Pkw, ein dunkler Kombi, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Stadtfestgeschehen

Aurich - Mehrere Straftaten auf oder in Verbindung mit dem Stadtfest Im Zusammenhang mit dem Auricher Stadtfest schafften es leider nicht alle Besucher, friedlich und ausgelassen miteinander zu feiern. Mehrere Körperverletzungen, Streitigkeiten und sogar ein Raub und ein Hausfriedensbruch wurden der Polizei gemeldet.

So wurde ein 20-jähriger Stadtfestbesucher gegen 01:00 Uhr von zwei unbekannten Tätern auf dem Georgswall überfallen. Die Räuber entkamen unerkannt mit der Geldbörse des Opfers. Die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung um kurz nach Mitternacht in der Lambertistraße erlitt ein 31-jähriger Mann durch einen Faustschlag eine Kopfplatzwunde und musste medizinisch behandelt werden. Der mutmaßliche 42-jährige Täter wurde anhand der abgegebenen Täterbeschreibung wenig später auf dem Stadtfest identifiziert. Er muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Am frühen Samstagmorgen kam es auf dem Marktplatz zu einer weiteren handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Mann und zwei unbekannten Männern. Die Männer schlugen dem Opfer mehrfach ins Gesicht, so dass auch dieses Opfer wegen einer Platzwunde medizinisch versorgt werden musste. Auch hier möchten sich Zeugen bitte bei der Polizei Aurich (04941-606215) melden.

Fast zur gleichen Zeit gerieten zwei 32-jährige, alkoholisierte Männer an der Großen Mühlenwallstraße aneinander und es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen. Ein Opfer musste mit einer Platzwunde im Auricher Krankenhaus behandelt werden.

Ein alkoholisierter 15-Jähriger kletterte am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, über ein Baugerüst bis hoch oben auf das Dach des Auricher Rathauses. Dort wurde er von der Polizei angetroffen und hinunterbegleitet. Der Jugendliche wurde an seine Mutter übergeben. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt.

Darüber hinaus wurde die Polizei zu diversen anderen Sachverhalten im Stadtgebiet gerufen, die zwar keine strafrechtliche Relevanz hatten, jedoch ein polizeiliches Einschreiten erforderlich machten.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Beim Ladendiebstahl erwischt

Der Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts am Dreekamp beobachtete am Freitagabend zwei 27 und 18 Jahre alte Männer, die mehrere Flaschen Parfüm in einen Rucksack steckten und den Kassenbereich passierten, ohne das Parfum zu bezahlen. Die beiden Männer wurden gestellt und der Polizei übergeben. Nun wird gegen sie ermittelt.

Südbrookmerland - Getränkediebstahl aus Kühlanhänger Von Donnerstag auf Freitag wurden aus einem Kühlanhänger im Drosselweg in Moorhusen diverse alkoholische und nicht-alkoholische Getränke entwendet. Ein Tatverdacht konnte in Richtung einer nebenan ausgerichteten Feierlichkeit geäußert werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Nach Unfall geflüchtet

Auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes kam es am Freitag in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 14:50 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte dort vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten grauen VW Golf mit WOB-Kennzeichen im hinteren rechten Bereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung an dem Unfall anzugeben. Zeugen des Vorfalles melden sich bitte bei der Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen -Fehlanzeige-

Kriminalitätsgeschehen

Versuchter ED in Pkw Westerholt. In der Nacht zu Sonnabend gegen 01:30 Uhr versuchte sich eine derzeit unbekannte Person Zugang zu einem Pkw zu verschaffen, welcher auf einem Grundstück im Dargerweg in Westerholt abgestellt war. Nachdem die Alarmanlage vom tatbetroffenen Pkw auslöste, entfernte sich die unbekannte Person fußläufig in unbekannte Richtung. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462-9110 entgegen.

