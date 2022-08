POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund zum Brand in Uthwerdum am 11.08.2022

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Nach Brand in Uthwerdum: Verstorbener identifiziert

Nach dem Wohnhausbrand in Uthwerdum (Gemeinde Südbrookmerland) am 11.08.2022 geben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungsergebnisse bekannt.

Der Verstorbene, der in dem brandbetroffenen Wohnhaus am Donnerstag, 11.08.2022, durch die Einsatzkräfte aufgefunden worden war, ist inzwischen identifiziert. Eine Obduktion des Leichnams am Mittwoch, 17.08.2022, hat ergeben, dass es sich um einen 32 Jahre alten Mann aus Ihlow handelt. Der Mann hielt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Brandausbruch bewusst allein in der Wohnung auf. Laut rechtsmedizinischer Untersuchung kam er durch das Feuer ums Leben. Einen technischen Defekt schließen die Ermittler als Brandursache aus.

