Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Juist - Tödlicher Badeunfall

Landkreis Aurich (ots)

Juist - Tödlicher Badeunfall

Bei einem Badeunfall vor Juist ist am Donnerstag ein Mann um Leben gekommen. Gegen 15.45 Uhr wurde der Leitstelle per Notruf auf der Seeseite der Insel eine leblose Person in der Nordsee gemeldet. Mit Unterstützung eines Hubschraubers und Rettungsschwimmern des DLRG auf Jet Ski konnte die Person lokalisiert und geborgen werden. Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 65 Jahre alten Urlauber aus Bayern. Der Rettungsdienst und die Notfallseelsorge waren vor Ort. Für die Absperrmaßnahmen war außerdem die Feuerwehr Juist im Einsatz.

