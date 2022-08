POL-AUR: Warnung vor falschen Lotto-Mahnschreiben

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wittmund - Zeugen gesucht In der Straße Hohebier in Wittmund kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Fahrraddiebstahl. Von einem Grundstück wurden zwei unverschlossene Fahrräder entwendet. Die Polizei Wittmund bittet in diesem Zusammenhang Zeugen und insbesondere Anwohner mit Videoaufzeichnungen von ihren privaten Grundstücksauffahrten um Mithilfe. Wer ...

