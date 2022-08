Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fahrraddieb gestellt

In Norden wurde am Montag ein Fahrraddieb gestellt. Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 15.15 Uhr, wie eine männliche Person in der Norddeicher Straße offenbar ein Pedelec entwendete. Sie verständigten die Polizei. Der Täter flüchtete zunächst, konnte jedoch im Nahbereich von den Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den 39 Jahre alten Mann aus Norden zudem ein offener Haftbefehl vorlag. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich ist am Montag eine 16-Jährige leicht verletzt worden. Die Jugendliche fuhr gegen 10.20 Uhr mit einem Leichtkraftrad auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Pferdemarkt, als vor ihr ein 53 Jahre alter Skoda-Fahrer abbremste. Sie erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Sie wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Norden - Zusammenstoß mit E-Scooter

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Burggraben in Norden ereignet hat. Gegen 19 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit einem E-Scooter von der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr. An der Ausfahrt Gaswerkstraße wurde er auf dem Radweg von einer Autofahrerin übersehen. Sie stieß mit ihm zusammen. Der 35-Jährige stürzte und wurde verletzt. Aus dem Auto sollen die Fahrerin und ein junger Mann ausgestiegen sein und noch vor Ort mit dem E-Scooter-Fahrer gesprochen haben. Ein Personalienaustausch hat jedoch nicht stattgefunden. Bei dem beteiligten Pkw soll es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben, möglicherweise war es ein SUV. Die Fahrerin wird beschrieben als 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie trug eine Brille und schulterlanges oder längeres blondes Haar. Der männliche Beifahrer war 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte dunkelblondes Haar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

