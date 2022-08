Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Zeugen gesucht

In der Straße Hohebier in Wittmund kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Fahrraddiebstahl. Von einem Grundstück wurden zwei unverschlossene Fahrräder entwendet. Die Polizei Wittmund bittet in diesem Zusammenhang Zeugen und insbesondere Anwohner mit Videoaufzeichnungen von ihren privaten Grundstücksauffahrten um Mithilfe. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, die sich nachts widerrechtlich auf Grundstücken in dem Bereich aufhalten, wird um Meldung an die Polizei Wittmund gebeten unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Dunum - Autofahrerin verletzt

Bei einem Unfall in Dunum ist am Montagmorgen eine 45 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auf dem Briller Weg. In einer scharfen Linkskurve stieß er nach ersten Erkenntnissen mit der entgegenkommenden 45-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt und ihr Fahrzeug, ein VW Touran, erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell