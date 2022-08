Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Kraftstoff aus Baufahrzeugen gestohlen

Ihlow - Motorradfahrer verletzt

Aurich - Unfallflucht

Aurich - Personensuche im Stadtgebiet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Kraftstoff aus Baufahrzeugen gestohlen

Zu einem Kraftstoffdiebstahl kam es am Wochenende in Wiesmoor. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag und Dienstag Zutritt zum Verladeplatz einer Firma an der Wittmunder Straße. Die Täter gingen mehrere Baufahrzeuge an und entwendeten aus den Tanks insgesamt 500 Liter Kraftstoff. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Motorradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag in Ihlow bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 19-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 14.45 Uhr auf der Friesenstraße (L1) hinter einem 67-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Als der 67-Jährige abbremste, um auf die Oldersumer Straße abzubiegen, übersah dies der 19-Jährige offenbar und fuhr auf. Der 19-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Friesenstraße war in dem Bereich bis etwa 15.30 Uhr vollgesperrt.

Aurich - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Tanzschule in Aurich, Von-Jhering-Straße, ereignete sich am Samstag eine Unfallflucht. Zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Seat Cupra Ateca am vorderen Radkasten der Fahrerseite. Ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Sonstiges Geschehen

Aurich - Personensuche im Stadtgebiet

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr ist am Mittwochvormittag zu einer Personensuche im Auricher Stadtgebiet ausgerückt. Ein 54 Jahre alter Mann war um kurz nach 10 Uhr aus einer Pflegeeinrichtung in Sandhorst als abgängig gemeldet worden. Der Gesuchte war dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen sowie mit Pedelecs und auch fußläufig im Einsatz, um nach dem Mann zu suchen. Auch die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften, unter anderem mit den beiden Drohnengruppen und dem Einsatzleitwagen 2 des Landkreises Aurich, vor Ort. Darüber hinaus waren die Rettungshundestaffel Ostfriesland und die Polizeihubschrauberstaffel alarmiert worden. Gegen 12.45 Uhr konnte der 54-Jährige wohlbehalten gefunden werden. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell