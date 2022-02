Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter in Rödersheim-Gronau

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Samstagmittag kam es in Rödersheim-Gronau zu einem versuchten Betrug am Telefon durch falsche Microsoft-Mitarbeiter: Der 67-jährige Geschädigte sprach am Telefon sowohl mit einem unbekannten Mann als auch einer unbekannten Frau, die in gebrochenem Englisch vorgegeben hatten, für Microsoft zu arbeiten. Als diese schließlich einen Fernzugriff auf den Computer des Angerufenen verlangten brach dieser das Gespräch ab, bevor es zu einer Schädigung kam.

